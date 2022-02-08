В Челябинской области резко подскочила смертность от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячи 416 новых случаев коронавируса. Это немногим больше, чем накануне.

А вот смертность от инфекции резко подскочила: региональный минздрав сообщает о 20 летальных исходах. Напомним, максимум предыдущей волны зафиксирован на уровне 32 смертей в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 203 тысячи 170 инфицированных. 7 тысяч 869 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 587).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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