ФАС проверит странную пиар-кампанию властей Южного Урала по привлечению гастарбайтеров

Антимонопольщиков заинтересовала закупка по информационному обеспечению реализации программы переселения соотечественников в Челябинскую область стоимостью 14,3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, речь идет о конкурсе на оказание услуг по информационному обеспечению реализации областной государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» через средства массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заказчиком выступило Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Согласно сведениям с сайта zakupki.gov.ru, начальная цена контракта составляла 17,2 миллиона рублей. По итогам конкурса в декабре 2021 года контракт заключен с ООО ИД «Гранада Пресс» на сумму 14,3 миллиона рублей.

До середины декабря того же года (фактически за десять дней) медиахолдинг должен был подготовить 28 интервью с экспертами, 7 видеосюжетов, 28 информационно-аналитических статей, 10 инфографик, 210 новостей, 7 подкастов, провести не менее 12 онлайн-опросов, опубликовать не менее 40 постов в социальных сетях. Все это должно было быть ориентировано на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана (именно русскоязычных, не русских, подчеркивают в управлении по труду и занятости населения Челябинской области, являющемся заказчиком госзакупки).

Здесь же его ведомство замахнулось на привлечение уже в следующем году сразу 3,5-4 тысяч человек из бывших республик Средней Азии, две трети из которых якобы сразу же «вольются в экономику».

Правда, как сообщил в декабре начальник ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, с начала выхода материалов в отдел трудовой миграции поступило 200 звонков и 199 обращений по электронной почте. Так что один отклик стоил властям региона 35,8 тысячи рублей

«Информация о возможном нарушении требований действующего законодательства поступила в Челябинское УФАС России в рамках депутатского запроса», – рассказали в надзорном ведомстве.

В течение месяца Челябинское УФАС России примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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