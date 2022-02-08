Копейчанин набросился с кулаками на сотрудников пункта проката коньков

В пригороде Челябинска в муниципальный пункт проката коньков пришлось вызывать полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в помещении пункта проката, в поселке шахты №201.

Кассир сделала замечание мальчику, решившему зайти в туалет, не снимая коньков. Это не понравилось бывшему в пункте проката нетрезвому посетителю. Мужчина обрушился на сотрудницу с руганью.

Копейчанина попытался урезонить рабочий МУ «Спортивные сооружения», но это лишь раззадорило посетителя. Как пишет «Копейский рабочий», дебошир несколько раз попытался ударить мужчину. Лишь после того, как сотрудники нажали тревожную кнопку, хулиган успокоился. Прибывшие на вызов росгвардейцы доставили копейчанина в отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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