Челябинца отправили на обязательные работы за публикацию интимных фото экс-супруги

В Челябинске огласили приговор горожанину, разославшему интимные снимки бывшей жены ее коллегам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №5 Советского района Челябинска признал ранее не судимого 41-летнего местного жителя виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае 2021 года мужчина из личных неприязненных отношений отправил сообщения с откровенными фотографиями бывшей супруги на несколько электронных адресов ее коллег, чем нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни, а также причинил моральные и нравственные страдания.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения женщине.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»