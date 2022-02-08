В Челябинске начались проблемы при оплате проезда банковской картой

В Челябинске заявили о сложностях при оплате проезда в общественном транспорте банковской картой.

Челябинцы стали жаловаться на повторные списания стоимости поездки в случае оплаты банковской картой. Городские власти предупредили о возможном повторении неприятных сюрпризов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска со ссылкой на технического оператора ООО «Бенток-Смоленск», в связи со временными проблемами с обработкой транзакций банком-эквайером, списания за поездки с банковских карт могут происходить с существенной задержкой по времени.

«Банк-эквайер работает над скорейшим решением данной проблемы. В случае неправомерного списания денежных средств, после обращения, сумма будет возвращена», – заявили представители городской администрации.

По всем вопросам горожан призывают в МУП «СОД» по телефонам 778-62-15, 778-62-90, 778-62-91 в рабочее время с 08:00 до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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