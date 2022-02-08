Южноуралец пытался выдать убийство сожительницы за самооборону

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, ночью 7 февраля в одном из домов в Пластовском районе обнаружено тело 26-летней местной жительницы с ножевым ранением.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следователями и полицейскими следственных действий удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний сожитель погибшей. По предварительным данным, во время бытовой ссоры мужчина ударил благоверную ножом. После этого нанес сам себе несколько ножевых ран, чтобы было похоже, будто убийство он совершил, обороняясь от нападения супруги, и скрылся с места преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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