В России обещают падение цен на «борщевой набор»

Овощи, входящие в «борщевой набор», могут подешеветь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году ожидается рекордный урожай овощей, которые принято относить к борщевому набору, – 13 миллионов тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько в 2019. По расчетам аграриев, в этому может привести увеличение посевных площадей под овощные культуры на 7-8%. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report.

Благодаря этому аналитики ожидают снижения цен в сентябре на 5-10% по сравнению с сентябрем 2021 года. А в 2023 году весеннее подорожание из-за начала импорта может быть сглажено, так как новые овощехранилища позволят дольше хранить отечественную продукцию.

Впрочем, увеличение сбора не гарантирует пропорционального снижения розничных цен, отмечают эксперты.

«Ритейлеры уже снизили наценки до предела, так что все зависит от ценовой политики поставщиков. А их издержки со временем только растут, – напоминают авторы канала. – К тому же отскок в 5-10% выглядит смешным на фоне прошлогодней инфляции в категории овощей».

Напомним, в 2021 году овощи «борщевого набора» подорожали минимум на 35% (морковь). А рост цен на капусту составил около 150%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»