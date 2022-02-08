В Челябинске канализация разлилась поблизости от детской площадки

Жители микрорайона в Челябинске пожаловались на разлив канализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о коммунальной аварии сообщили жители ЖК «Яблоневый» в микрорайоне Чурилово в Челябинске. По словам челябинцев, рассказавших о происходящем в социальных сетях, в управляющей компании к их жалобам отнеслись весьма прохладно.

«Если бы вы знали, какой тут запах, вам бы не захотелось тут присутствовать, – подписал один из горожан фотоснимки и видео, выложенные в сообществе «[В] Чурилово | Челябинск». – Вот детская горка, катаются дети. Вот моча, вот оно все. Вон оно, даже теплое, видите, пар идет».

При этом в управляющей компании, обслуживающей дома, диспетчеры, как показалось челябинцам, даже не фиксировали заявки об аварии. «Я звонила, и не первая, а они так записывают информацию, как будто первый раз об этом слышат, – с возмущением написала одна из жительниц. – Например, сегодня при разговоре с оператором: она сказала, что по этому адресу нет заявок, я ей конкретно говорю, номер входящего 210, она говорит, нет такого, и тут же присваивает мне 229-й номер».

Впрочем, в самой УК заявили, что аварией занимаются в МУП ПОВВ. В городском предприятии заверили, что засор уже устранен, и система водоотведения находится в нормативном состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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