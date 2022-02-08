Экс-гендиректору челябинского аэропорта скостили месяц срока

Суд смягчил приговор бывшему гендиректору аэропорта «Курчатов» в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему генеральному директору АО «Челябинское авиапредприятие» Андрею Осипову, признанному виновным в мошенничестве в сфере страхования.

Напомним, топ-менеджера аэропорта задержали в марте 2021 года. По версии следствия, он попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого автомобилю провели ремонт на 170 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания обвинение потребовало приговорить Осипова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако судья приговорил бывшего руководителя аэропорта к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Постановление суда оспорили как прокуратура, настаивавшая на ужесточении наказания, так и защита бывшего топ-менеджера авиапредприятия, требовавшая признать своего клиента невиновным.

Сегодня, 8 февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляции сторон, изменил приговор суда низшей инстанции. Как уточнили в пресс-службе суда, судья уменьшил размер ущерба, причиненного страховой компании действиями Осипова, и снизил наказание до 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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