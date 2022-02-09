9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Лекция главного археографа Объединенного государственного архива Челябинской области Михаила Базанова, посвящённая биографии историка, первого челябинского архивиста и профессионального краеведа Николая Чернавского (1872-1940) и его научному наследию, в рамках цикла встреч «Челябинск в лицах» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)