9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

09.02.2022, среда
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10:00 Челябинск – Занятие «Ножкины одежки» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
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10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «Разноцветный калейдоскоп» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)
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10:30 Челябинск – Занятие «Мебель и её применение» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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11:00, 17:00 и 18:00 Челябинск – Занятие «Мордочка, хвост и четыре ноги» в рамках проекта «Библионяня» (Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Занятие «Как на Кузькины именины испекли мы каравай» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Занятие «У меня зазвонил телефон» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №2, им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Маша и медведь» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Одежда» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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11:00 Челябинск – Занятие «Сказки тётушки Зимы» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Цветные колпачки» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие клуба «В гостях у сказки»: «Если падаешь с луны: творчество Николая Шилова» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:30 Челябинск – Детская литературная студия им. Л.А. Преображенской. Сочиняем стихи, рассказы, сказки (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Занятие «Целебные сказки» (детская библиотека №18, посёлок Аэропорт, ул.1-я Увельская, 1)
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14:30 Челябинск – Этнографические экскурсии «На одной земле под одним небом»: «Татары: обзор книжной выставки, викторина «Наш Урал» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Кружок «Акварелька»: Наш город (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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16:00 Челябинск – Лекция главного археографа Объединенного государственного архива Челябинской области Михаила Базанова, посвящённая биографии историка, первого челябинского архивиста и профессионального краеведа Николая Чернавского (1872-1940) и его научному наследию, в рамках цикла встреч «Челябинск в лицах» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Вернисаж выставки «Наедине с Пушкиным», посвящённой 185-летию со дня гибели поэта: произведения челябинских художников Сергея и Нины Черкашиных, Александра Кудрявцева, Елены Щетинкиной (живописные и графические работы, керамика, фарфор, гобелен) (Выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Литературная встреча «Виктор Гюго – великий французский романтик» (библиотеке №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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