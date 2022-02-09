В общежитии челябинского медвуза вспыхнул пожар

Обитателей общежития Южно-Уральского медицинского университета разбудил пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 9 февраля, в 6 часов утра подразделения пожарно-спасательного гарнизона областного центра выехали по сообщению о пожаре в здании общежития Южно-Уральского государственного медицинского университета. Сигнал о возгорании пришел на автоматизированный пульт, также поступил звонок от вахтера общежития.

На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение на площади 20 квадратных метров в комнате на восьмом этаже. Самостоятельно эвакуировались 40 человек. В очаг пожара по автолестнице был подан пожарный ствол на тушение. В кратчайший срок пожар локализовали и ликвидировали, не допустив его распространения на соседние комнаты. Пострадавших нет.

На момент возникновения пожара в комнате никого не было. Что послужило причиной возгорания, предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован аварийным режимом работы электрооборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»