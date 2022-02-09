В Челябинске за четыре часа остановили десятки неисправных маршруток

ГИБДД остановила в Челябинске полсотни неисправных автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, Госавтоинспекция проверила водителей областного центра. В течение 4-х часов 39 экипажей ДПС работали на территории города.

За это время выявлено 325 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов.

Зафиксировано 44 факта управления автобусами при наличии неисправностей. Из них 4 – управление автобусом с неисправным рулевым управлением, все они были перемещены на специализированную стоянку.

Не прошли технический осмотр 26 автобусов, 12 водителей управляли автобусами без тахографов, а 10 водителей нарушили правила перевозки пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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