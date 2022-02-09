Южноуральцы болеют омикроном больше 7 дней

Новым штаммом коронавируса «омикрон» южноуральцы болеют, в среднем, 10 дней. Такой вывод можно сделать из официальной статистики, ежедневно публикуемой минздравом Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки выявлено 4 тысячи 443 новых случаев коронавируса. Всего в области ковидом болеют 42 тысячи 433 человека – это количество коррелируется с числом заболевших за 10 дней.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 13 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 207 тысяч 611 инфицированных. 7 тысяч 882 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 600).

Напомним, больничный для заболевших автоматически открывается на 7 дней, потом его необходимо продлевать. Срок самоизоляции для тех, у кого диагноз подтвержден, но нет симптомов, тоже составляет 7 дней.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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