Экс-начальника ИК-15 в Копейске требуют приговорить к реальному сроку

Гособвинение потребовало приговорить экс-начальника ИК-15 в Копейске к реальному сроку и штрафу в миллион рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Копейском городском суде состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №15, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.
В суде установлено, что в 2018-2019 годах высокопоставленный сотрудник ФСИН получил от заключенных в общей сложности 210 тысяч рублей. За это он разрешил им свободно пользоваться мобильной связью, гулять по территории колонии и всячески облегчал условия пребывания в исправительном учреждении.
В ходе прений прокуратура потребовала приговорить экс-начальника колонии к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом в 1 миллион рублей, лишением специального звания «подполковник внутренней службы», а также права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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