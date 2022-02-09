Экс-начальника ИК-15 в Копейске требуют приговорить к реальному сроку

Гособвинение потребовало приговорить экс-начальника ИК-15 в Копейске к реальному сроку и штрафу в миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Копейском городском суде состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии №15, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что в 2018-2019 годах высокопоставленный сотрудник ФСИН получил от заключенных в общей сложности 210 тысяч рублей. За это он разрешил им свободно пользоваться мобильной связью, гулять по территории колонии и всячески облегчал условия пребывания в исправительном учреждении.

В ходе прений прокуратура потребовала приговорить экс-начальника колонии к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом в 1 миллион рублей, лишением специального звания «подполковник внутренней службы», а также права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»