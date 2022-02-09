На юге Челябинской области дорожники укладывали асфальт прямо в грязь. Власти это не смутило

Жители поселка Бреды в Челябинской области возмущены укладкой асфальта в грязь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в поселке Бреды подрядчик выполнил дорожный ремонт, возмутивший местных жителей.

Компания не стала затруднять себя подготовительными работами, а просто уложила асфальт в грязь. Примечательно, что к результату у заказчика не возникло претензий, а районная прокуратура не обнаружила очевидных нарушений по результатам проверки, инициированной общественниками. В связи с этим, они обратились в прокуратуру региона с просьбой разобраться в ситуации и сделать объективные выводы.

Работы по ремонту дороги по улице Черемушки (от дома №3 до дома №31) в поселке Бреды подрядная организация выполняла в 2021 году. Уже на начальном этапе у местных жителей и активистов возникли сомнения в допустимости укладки асфальта по выбранной подрядчиком технологии: без обустройства основания и укладки выравнивающего слоя. Ознакомившись с документами по контракту, общественники обнаружили, что этим этапом работ подрядчик пренебрег.

Обращение в прокуратуру Брединского района с предоставлением зафиксированных нарушений результата не дало. Согласно ответу, предоставленному активистам, сотрудники ведомства не увидели ничего противозаконного в несоблюдении подрядчиком технологии укладки, и более того – в несоблюдении условий бюджетного контракта. Такую же странно лояльную позицию занял и заказчик, принявший и оплативший работу.

«Полагаем, в данном случае подрядчик допустил незаконную экономию, поскольку качество работ очевидно не соответствует нормативным требованиям, – заявил представитель общественной организации. – Мы просим областную прокуратуру о проверке в отношении всех участников этой истории – подрядчика, сэкономившего на вверенном объекте, заказчика, оплатившего откровенную халтуру, и районной прокуратуры, по какой-то причине не усмотревшей в данной ситуации конкретных и очевидных нарушений».

Общественники считают, что подтверждение такого рода нарушений должно повлечь обязанность подрядчика переделать некачественную работу и исполнить свои обязательства в соответствии с контрактом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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