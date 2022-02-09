В Челябинске задержали директора МАУ «Горсад имени Пушкина»

Директора Горсада имени Пушкина задержали за взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 февраля, задержали директора МАУ «Горсад сада имени Александра Пушкина» Игоря Клеина. Эту информацию подтвердили в администрации Челябинска.

В учреждении проходит обыск. Руководителя парка подозревают в получении 200 тысяч рублей.

Напомним, Игорь Клеин возглавил структуру в 2019 году. Он заменил Ольгу Попову, против которой возбудили уголовное дело по подозрению в халатности при передаче в аренду участков под киоски в подземных переходах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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