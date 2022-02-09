На Южном Урале произошло массовое ДТП с погибшими

На Южном Урале водитель, который ни разу не привлекался за нарушение ПДД, устроил массовое ДТП с погибшими.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня на трассе Южноуральск – Магнитогорск.
Cadillac Escalade выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Kaptur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308. От удара Chevrolet и Peugeot выбросило с дороги. У Chevrolet снесло весь левый бок, ехавшие в машине жители ХМАО 1993 и 1999 годов рождения от полученных травм скончались на месте.
Управлявший Cadillac 68-летний магнитогорец имеет водительский стаж составляет 50 лет. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Челябинск, Павел Зварзин
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