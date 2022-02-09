Не достучаться: южноуральцы месяцами не могут попасть на прием к начальнику Госжилинспекции

Очередь на встречу с начальником Госжилинспекции по Челябинской области растянулась на месяцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы попасть на личный прием к новому руководителю региональной ГЖИ Рашиде Ковалевой, южноуральцам приходится ждать по 3-4 месяца. Для некоторых ожидание растягивается на полгода.

О ситуации агентству рассказали представители одной из управляющих компаний, оспаривающих передачу жилого фонда в управление другой организации. Коммунальщики, ссылаясь на жителей, утверждают, что дом передали конкурентам незаконно – подделав решение собрания собственников. По факту подделки документов возбуждено уголовное дело, решение о передаче дома в управление оспаривается в суде. Но добиться внимания к проблеме ГЖИ так и не получилось, сетуют представители УК.

Общение с подчиненными Рашиды Ковалевой желаемого результата не принесло. Была надежда на то, что изменить ситуацию поможет личная встреча с руководителем ГЖИ. Но не тут-то было.

На личную встречу коммунальщики записались в начале ноября прошлого года. Сам визит им назначили на начало февраля. Но встреча не состоялась из-за болезни чиновницы. На днях челябинцам позвонили из ГЖИ и предложили встретиться. Но уже в начале июня.

Оказалось, что на личный прием граждан руководитель ГЖИ отводит всего три часа в месяц.

В самой Госжилинспекции подтвердили, что очередь на прием к руководителю, действительно, внушительна. Причем, многомесячное ожидание было и при прежних руководителях учреждения.

«График проведения личных приемов утверждается на год и, действительно, сам начальник инспекции проводит прием один раз в месяц в течение трех часов, – рассказали в ГЖИ. – Но такие же приемы проводят его заместители, руководители территориальных подразделений, часть заместителей начальника ГЖИ проводят еще и выездные приемы. Мы предлагаем различные варианты. Но кто-то не соглашается, настаивая сразу на встрече с начальником инспекции. Отказать мы не вправе».

Южноуральцы возмущаются: бывают экстренные случаи, разбираться с которыми через полгода уже поздно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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