Организаторы сети подпольных алкомаркетов предстанут перед судом в Магнитогорске

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении 13 участников группы, занимавшейся сбытом немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей региона, которые обвиняются в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.

Установлено, что южноральцы организовали на территории Магнитогорска целую сеть подпольных алкомаркетов, где долгое время продавали «левые» сигареты и алкоголь.

В ходе обысков в 8 торговых точках, а также на складе, используемом для хранения немаркированной продукции, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 170 тысяч пачек табачных изделий и более 600 бутылок спиртного на сумму свыше 22 миллионов рублей. Ущерб, нанесенный правообладателям товарных знаков, превысил 9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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