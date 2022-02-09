В Челябинске резко выросли счета за отопление

В Челябинске неожиданно выросли счета за отопление: горожане размещают гневные посты в соцсетях и требуют, чтобы в ситуации разобрался губернатор.

«Алексей Леонидович, просим разобраться в ситуации и беспределе! – написала в паблике «Текслер, помоги!» жительница микрорайона «Академ Riverside». – Пришли квитанции на оплату за январь 2022 год, статья «отопление» выросла на 800 руб. Вопрос: за что?! В январе у нас «великих» морозов не было! Звонила в «Уралэнергосбыт» – отправляют в УК, позвонила в УК – не готовы предметно разговаривать, им нужно подготовится… Информация за январь 2022 года по данным о потреблении и начислении не размещена на сайте. Очередной лохотрон! За что начислили и на каком основании – никакой информации нет! Все организации переводят стрелки друг на друга. В СМИ информация была, что повышение тарифов за отопление ожидается со 2-го полугодия 2022 года. На данный момент на каком основании нам начислен повышенный тариф?!»

Случай не единичный: в комментариях сообщают: у одних платеж вырос 1000 рублей, у других – на 1120, у третьих вообще в полтора раза – с 2200 до 3300 рублей.

В АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт» пояснили: «Сумма в платежке зависит от двух значений: тарифа и объема потребленного ресурса.

Первое значение – тариф на тепловую энергию – утверждается органом исполнительной власти, меняется один раз в год, в июле. Что же касается второго значения – объема использованного тепла, то этот показатель напрямую зависит от погодных условий, сложившихся в регионе, а также от рачительности собственников и профессионализма специалистов управляющей компании.

Традиционно зимние месяцы одни из самых холодных в году. Согласно данным «Уральского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила минус 9 градусов, тогда как в октябре минус 3,8 градусов. Основное понижение температуры пришлось на последние дни года, а также на январь 2022 года, когда столбики термометра опускались до минус 23-28 градусов. Именно в такие холодные дни наши дома потребляют больше тепловой энергии.

С учетом того, что управляющие компании передают показания приборов учёта ежемесячно с 23 по 25 число, последние 6-8 холодных дней декабря будут включены в расчёты за январь 2022 года. А значит и суммы в квитанциях текущего месяца будут выше, чем в предыдущем».

В подтверждение своих слов энергетики выложили температурный график декабря:

Инфографика сайта https://ustekchel.ru/

Ниже минус 20 температура за 8 последних дней года опускалась четырежды. Самый низкий показатель – 24. Как при таком раскладе платеж за тепло мог вырасти в 1,5 раза, не поясняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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