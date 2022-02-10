10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10.02.2022, четверг
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие новаторские проекты и методики появились на Южном Урале благодаря НКО» (пресс-центр «Гранада пресс»)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящей экспедиции «Приполярный 2022» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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12:00 Челябинск – Фольклорный праздник «Кудесничаем с домовенком Кузей» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)
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13:00 Челябинск – Южноуральские школьники и студенты сдадут нормативы ГТО (спорткомплекс института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)
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14:30 Челябинск – Кружок «Чудо из ничего»: Картина-аппликация (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Валенки, ох, валенки» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
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18:00 Челябинск – Лекция-концерт с участием музыкантов Челябинского симфонического оркестра «Три чуда в искусстве» в рамках выставки мастеров эпохи барокко «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Челябинский музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Абстрактный коллаж» в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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