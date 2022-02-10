10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Лекция-концерт с участием музыкантов Челябинского симфонического оркестра «Три чуда в искусстве» в рамках выставки мастеров эпохи барокко «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Челябинский музей изобразительных искусств, Картинная галерея, ул. Труда, 92А)