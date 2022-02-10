В Челябинской области вновь растет выявляемость коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячи 513 новых случаев коронавируса. Показатель растет третий день. В числе заболевших 765 школьников. Всего в регионе на данный момент болеет около 6 тысяч учащихся школ.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 17 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 212 тысяч 126 инфицированных. 7 тысяч 899 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 617).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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