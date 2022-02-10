Проект Магнитки признали лучшим RPA-решением года в мировой металлургии

Проект ММК признан «Лучшим RPA-решением в металлургии».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал победителем конкурса «Проект года» профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации GlobalCIO | DigitalExperts.

Эксперты отдали победу проекту «Цифровой офис сопровождения поставок металлолома на ПАО «ММК» в номинации «Лучшее RPA-решение в металлургии». В церемонии награждения приняли участие главный специалист по ИТ ПАО «ММК» Вадим Феоктистов и директор ЦТР «Некст» Михаил Верисов.

ПАО «ММК» ежегодно закупает около 3 миллионов тонн металлолома, стоимость которого составляет примерно 80 миллиардов рублей. До реализации проекта данный процесс требовал большого количества трудозатрат персонала по ведению документооборота, оформлению, учету, контролю и оплате такого объема сырья. Для автоматизации сопровождения поставок металлолома ЦТР «Некст» (дочернее общество ООО «ММК-Информсервис») разработал комплекс программных роботов, представляющих из себя единый цифровой офис, который обеспечивает выполнение кросс-функционального процесса силами программных роботов RPA. Офис работает в автономном режиме, а участие сотрудников теперь необходимо только для нестандартных решений.

«Цифровой офис» состоит из 25 роботов RPA, которые проверяют отправку вагонов через систему РЖД, рассчитывают стоимость груза, определяют нормативный срок вагонов в пути, подготавливают и отправляют в банк документы для предоплаты и постоплаты (в том числе документы валютного контроля), осуществляют расчет стоимости прибывших вагонов (с фактическим видом и весом сырья), проверяют взаиморасчеты с поставщиками, формируют бухгалтерские проводки, отправляют документы поставщикам (приемо-сдаточный акт, акт сверки) и т.п. Контроль поставок осуществляется в реальном времени. Роботы формируют рейтинг надежности поставщиков, могут даже самостоятельно блокировать платежи. Из процесса полностью исключены бумажные носители информации, создано централизованное хранилище данных о транзакциях, формируется цифровой след всех операций и т.д. – процесс стал по настоящему цифровым.

«Одним из ключевых драйверов выполнения стратегии цифровизации, реализуемой на Магнитогорском металлургическом комбинате, безусловно, является программная роботизация RPA. В рамках реализации инициативы Индустрия 4.0, комбинат наработал весьма богатый опыт успешного внедрения программных роботов. Сегодня эта экспертиза позволяет нам быстро и эффективно выполнять проекты любой сложности», – отметил Вадим Феоктистов.

«Цифровой офис сопровождения поставок металлолома на ПАО «ММК» – уникальный проект по внедрению RPA, не имеющий аналогов в России по масштабу и сложности. Совместная работа команд ПАО «ММК» и ЦТР «Некст» позволила осуществить полноценную цифровизацию процесса, интегрировав программных роботов RPA в существующую у комбината ИТ-инфраструктуру. Технология RPA ещё раз прошла «проверку боем» и показала себя эффективным инструментом Индустрии 4.0», – подчеркнул Михаил Верисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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