Женская консультация в уральском городе осталась без врачей

В Троицке все врачи женской консультации ушли на больничный.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», женская консультация Троицка временно приостановила прием врачей. Об этом руководство учреждения сообщило на своей официальной странице в социальных сетях.
«Все врачи женской консультации города Троицк на больничном. Приема гинекологических больных нет», – говорится в сообщении.
Прием единственного врача-гинеколога, оставшегося в Троицке, был перенесен в больницу, расположенную в поселке ГРЭС.
Отмечается, что прием ведет только один врач-гинеколог в больнице в поселке ГРЭС.
Вчера, 9 февраля, в группе женской консультации Троицка объявили о возобновлении приема. Однако предупредили, что принимать будут только беременных. Пока врачи на больничном, прием будут вести акушерки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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