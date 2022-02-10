В Златоусте замдиректора магазина вытащила из кассы почти полмиллиона рублей

В Челябинской области замдиректор магазина предстанет перед судом за присвоение 450 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Златоуста обратились представители одного из магазинов, сообщив о хищении денежных средств.

В ходе следствия задержали 27-летнюю заместителя директора этой же организации. Она рассказала, что, пользуясь полномочиями по формированию главной кассы и самоинкассации, с сентября по декабрь 2021 года присвоила 450 тысяч рублей, принадлежащие магазину.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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