Хорошо ли тебе, девица? И умеешь ли ты думать? Челябинская область примет участие в международном исследовании качества

Челябинская область вошла в число 43 российских регионов, принимающих участие в международном исследовании качества образования PISA.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование будет проходить с 4 апреля по 20 мая в компьютерном формате. В нем примут участие 15-летние учащиеся 7 школ Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Южноуральска, Нагайбакского и Сосновского районов.

Главная цель PISA – оценить, насколько подростки, получившие общее (основное) образование, владеют знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни в обществе.

В первую очередь проверяются понимание сути изучаемых объектов, причинно-следственных связей; навыки решения творческих задач, поиска, анализа и интерпретации информации (иными словами, умеют ли школьники учиться).

Анализ ведется по четырем основным направлениям: читательская, математическая, естественно-научная и компьютерная грамотности. При этом школьникам предлагают практические задания, которые могут показать знание сразу нескольких дисциплин, умение мыслить и применять знания на практике.

Например, в тесте на естественно-научную грамотность в одном из прошлых исследований надо было проложить пеший маршрут через Сахару, рассчитав необходимое количество воды на день, исходя из температуры воздуха и темпа движения с учетом потери воды в предложенных условиях. Для решения этой задачи нужно было продемонстрировать знания анатомии человека, климатических особенностей пустыни, навыки применять географические сведения, умение пользоваться картой и вести простейшие расчеты.

Объектом особого внимания в 2022 году станет математическая грамотность. В этом разделе знания будут проверять по четырем категориям: количество, неопределенность и данные, изменение и зависимости, пространство и форма. Школьники должны будут делать дедуктивные и индуктивные умозаключения, оценивать ситуации, выбирать стратегии, делать логические выводы, формулировать аргументы, описывать решения и их применение на практике.

Кроме того, в текущем году впервые проанализируют, могут ли школьники мыслить креативно, а также будет оцениваться уровень личного благополучия учащихся и учителей.

Отметим, международные исследования качества образования проводятся каждые 3 года в более чем 100 странах. Исходя из суммарных данных за 2000-2015 годы, по уровню общего (основного) образования лидируют страны Восточной Азии: Китай, Корея, Сингапур, Японии. В Европе лучшими считаются Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды.

Россия участвует в исследованиях более 20 лет, и стабильно занимает места в 3 – 4 десятке. Наиболее высокие результаты российские школьники показывают по математической грамотности, чуть хуже – по читательской, еще хуже – естественно-научных дисциплинах.

При этом по стране уровень образования неравномерен: лучшие результаты показывают москвичи: если бы столичный округ анализировался отдельно, по результатам последних исследований он вошел бы в первую десятку по читательской и математической грамотности и занял бы 19 место в мире по естественно-научному профилю. В регионах ситуация гораздо хуже.

Исследование PISA как раз и проводится для того, чтобы можно было скорректировать учебные программы, а также выявить социальные проблемы. Так, в ходе предыдущего мониторинга выяснислось, что почти 37% российских школьников постоянно сталкиваются с травлей. 27% страдают от одиночества, 38% жалуются на предвзятость учителей и нездоровую конкуренцию.

Участники опросов отмечали высокую учебную нагрузку. В общем итоге выросло негативное отношение к учебе.

С другой стороны, исследование показало, что почти половина учителей не всегда хорошо готова к своим урокам (это в 4 раза больше, чем в среднем по странам-участницам).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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