После падения школьника в колодец в Сатке возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после падения в колодец ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по материалам доследственной проверки.

Инцидент произошел в декабре прошлого года на улице Малая Запань в Сатке.

11-летний мальчик направлялся в горнолыжную секцию. Привычная дорога шла через пустырь. Проходя по нему, школьник не заметил открытый люк колодца и провалился в него.

На помощь ребенку бросились отец и тренер. В результате падения мальчик получил перелом двух позвонков. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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