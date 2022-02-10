После падения школьника в колодец в Сатке возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после падения в колодец ребенка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по материалам доследственной проверки.
Инцидент произошел в декабре прошлого года на улице Малая Запань в Сатке.
11-летний мальчик направлялся в горнолыжную секцию. Привычная дорога шла через пустырь. Проходя по нему, школьник не заметил открытый люк колодца и провалился в него.
На помощь ребенку бросились отец и тренер. В результате падения мальчик получил перелом двух позвонков. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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