Суд обязал мэрию Челябинска оформить землю под кладбищем в Металлургическом районе

Суд обязал власти Челябинска оформить земельный участок, используемый горожанами для захоронений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в существовании «неофициального» кладбища в поселке Аэропорт-2 надзорное ведомство Металлургического района Челябинска в ходе проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле органами местного самоуправления.

«В нарушение требований закона органами местного самоуправления мер по приданию статуса организованного места захоронения умерших граждан не принято. Захоронения производятся самовольно, без какого-либо контроля, правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют», – пришли к выводу в прокуратуре района.

Между тем, обязанности по организации похоронного дела закон возлагает на органы местного самоуправления. В целях устранения нарушений прокурор обратился в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, на администрацию Челябинска возложена обязанность сформировать границы земельного участка кладбища, поставить его на государственный кадастровый учет и подготовить правоустанавливающие документы, а также организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела в границах земельного участка.

Кроме того, так как самовольное кладбище частично расположено на территории Красноармейского района, суд обязал власти этого муниципалитета также привлечь специализированную службу к организации похоронного дела.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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