На Южный Урал надвигаются метели и гололедица

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 11 февраля в регионе ожидаются снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

По информации комитета дорожного хозяйства Челябинска, в областном центре планируется предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

«В связи с прогнозом погоды, а также на основании жалоб предприятий транспортной сферы и жителей города, принято решение об обработке противогололедными материалами заездных карманов на остановках общественного транспорта», – заявили в мэрии.

Подрядные организации КДХ будут проводить обработку в ночь с 10 на 11 февраля для ликвидации зимней скользкости, уточнили в комитете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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