Челябинская область вновь оказалась в числе регионов с высоким загрязнением воздуха

Южный Урал благодаря Челябинску вошел в число самых грязных регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 16 регионах России в 2021 году фиксировали случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Среди них оказалась и Челябинская область. Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (в основу исследования легли данные Росгидромета).

Число таких инцидентов выросло за год на 23% – до 406. «Второй год подряд число выявленных загрязнений демонстрирует рекордные значения – теперь уже как минимум за последние 17 лет. Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз», – отмечают представители компании.

Антилидерами в 2021 году стали Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия.

Челябинская область заняла 11-12 места списка. В течение года здесь зафиксировали 4 случая высокого (более 10 ПДК) загрязнения атмосферного воздуха, причем все – в Челябинске. Для сравнения, в 2020 году в регионе, по данным Челябинского гидрометцентра, таких инцидентов не фиксировалось вовсе.

Стоит отметить, что на Южном Урале стационарные посты наблюдения за окружающей средой действуют лишь в Челябинске (8), Магнитогорске (6) и Златоусте (2). В Челябинске из 8 постов 4 действуют вблизи промышленных предприятий, 2 – в жилой зоне и 2 – рядом с автодорогами. При этом горожане не раз сообщали о том, что посты не работают ночью и в выходные дни.

И, действительно, согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» даже полная программа наблюдений предполагает не только непрерывную регистрацию данных об уровне загрязнения, но и дискретную «через равные промежутки времени не менее четырех раз с обязательным отбором в 1, 7, 13, 19 часов по местному декретному времени. Допускается проводить наблюдения по скользящему графику 7, 10, 13 часов во вторник, четверг, субботу и в 16, 19, 22 часов – в понедельник, среду, пятницу».

Также допускается возможность не проводить наблюдения в воскресные и праздничные дни. В то время как челябинцы неоднократно заявляли: город накрывает едким смогом как раз ночью и в выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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