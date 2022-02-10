Движение по региональным трассам Челябинской области закроют из-за ралли

В Челябинской области закроют движение на двух участках автодорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с проведением 6 этапа Кубка России ралли «Малахит – 2022» на территории Кыштымского и Карабашского городских округов 12 февраля будет ограничено движение транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.

С 16:00 до 20;30 движение будет закрыто на участке км 17+800 – км 23+00 автодороги «Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост», а также на трассе «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты», на участке км 20+176 – км 27+650.

Челябинск, Виктор Елисеев

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