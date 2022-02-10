Челябинка заявила, что ее сына убили в армии

Жительница Челябинска Ольга Бочкарева заявила, что ее сына отравили в воинской части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать контрактника обвинила в его гибели командиров и сослуживцев. Женщина рассказывает историю молодого человека на своей странице в социальных сетях.

По словам челябинки, сына призвали в армию летом 2020 года. По окончании срочной службы он решил заключить контракт и остался служить в войсковой части в поселке Мулино Нижегородской области. 4 февраля этого года молодой человек скончался в больнице от отравления.

«Армия убила моего сына, его отравили в части в Мулино, Нижегородская область. Продержали там сутки, поняв, что сами не спасут, 5 часов везли на реанимобиле в Москву, в госпиталь, произошло все 23 января, а 4 февраля в 23:50 моего сыночка-ангелочка не стало, – пишет мать погибшего. – Есть еще информация, что издеваются в этой части в Мулино над солдатами».

По словам женщины, у солдат в части вымогали деньги, отнимали еду и телефоны, заставляли брать микрозаймы. Челябинка считает, что сын хотел рассказать о происходящем, и за это его отравили антифризом.

К расследованию подключилась уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

По версии представителей Западного военного округа, солдат умер в госпитале после употребления суррогатного алкоголя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»