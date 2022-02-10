Россияне предпочитают покупать продукты в четверг, а «вкусняшки» – в пятницу

Эксперты выяснили, когда чаще всего жители России покупают продукты онлайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян активно закупается продуктами в четверг. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные CloudPayments.

На втором месте – среда, а на третьем – пятница.

Реже всего продукты заказывают онлайн в субботу.

Аналогично дела обстоят и со средним чеком. Больше всего он в четверг – 3 тысячи 25 рублей. Минимальная цена покупки приходится на субботу – 2 тысячи 487 рублей.

Интересно, что спрос на полезные продукты ощутимо возрастает в понедельник. Именно в этот день покупатели делают акцент на овощах и крупах.

В конце рабочей недели и в выходные россияне предпочитают покупать всяческие «вкусности»: пирожные, булочки, чипсы и копченые продукты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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