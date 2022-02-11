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Пятница, 11 февраля 2022, 04:42 мск

Новости Челябинск

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11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2022, пятница

  • 12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проблеме бездомных собак и нападениям на людей (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

  • 14:00 Челябинск – Информационный час «Интернет – польза или вред»": безопасное использование сети Интернет, нормы ответственного поведения и интернет-общения. В завершение – интерактивная информационная игра (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)

  • 15:00 Челябинск – Прямая трансляция, посвященная труженикам тыла «Движение тысячников на Урале в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

  • 16:30 Челябинск – Творческая встреча комика Ивана Абрамова с участниками Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». При себе необходимо иметь маску и QR-код (Центр Международной торговли, пр. Ленина, 35)

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