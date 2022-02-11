В Челябинске дорога превратилась в реку

Улица Новороссийская в Ленинском районе Челябинска превратилась в реку.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, дорогу затопило из-за коммунальной аварии, случившейся минувшей ночью. Горожане выкладывают в соцсетях фото и видео: автомобили буквально плывут.
«Жалко, весла дома забыла», – комментирует одна из участниц чата «Челябинский транспорт».
Telegram: По дороге только вплавь
Аварию пока не устранили.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube