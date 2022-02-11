В Челябинске дорога превратилась в реку

Улица Новороссийская в Ленинском районе Челябинска превратилась в реку.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, дорогу затопило из-за коммунальной аварии, случившейся минувшей ночью. Горожане выкладывают в соцсетях фото и видео: автомобили буквально плывут.

«Жалко, весла дома забыла», – комментирует одна из участниц чата «Челябинский транспорт».

Telegram: По дороге только вплавь

Аварию пока не устранили.

Челябинск, Павел Зварзин

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