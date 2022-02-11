В Челябинской области бывшего замглавы района задержали за взятку

К уголовному делу о мошенничестве вокруг очистных в Ашинском районе прибавилось дело о взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики задержали бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его подозревают в получении более 800 тысяч рублей в качестве взятки.

Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере при строительстве очистных сооружений на территории района. Объект должен был быть построен в 2017-2018 годах в поселке Кропачево, однако так и не начал работу. По информации контрольно счетной палаты региона, на 10 февраля сего года очистные в эксплуатацию не введены.

При этом подрядчик деньги за выполненные работы получил. Как позднее выяснилось, компании оплатили и работы, «выполненные» только на бумаге. По оценке следователей, таким образом коммерсанты похитили из бюджета 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, помог обогатиться бизнесменам заместитель главы района (на данный момент уже бывший). Как подозревают следователи, в 2018 году он получил от представителя подрядной организации более 800 тысяч рублей за беспрепятственную приемку работ по контракту.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Сегодня, 11 февраля, суд должен избрать экс-чиновнику меру пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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