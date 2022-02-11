ГИБДД готово закрыть движение по южноуральским трассам из-за снега и метели

Южноуральских водителей предупредили о возможном перекрытии дорог.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области, сегодня, 11 февраля, и в предстоящие выходные дни в регионе ожидается сильный снег, местами метели.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для перекрытия автодорог и предупреждения водителей об опасности», – уточнили представители ведомства.
Южноуральских водителей призывают отказаться в выходные от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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