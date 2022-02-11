Мэрия Южноуральска «скинула» на пенсионерку бесхозные канализационные сети

Южноуральские чиновники переложили ответственность за содержание бесхозных коммунальных сетей на инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, канализационные сети – такой «подарок» получила пенсионерка с инвалидностью от чиновников Южноуральска.

Женщина подписала договор, предполагая, что заключает обычный договор на услуги по водоотведению. Но выяснилось, что на инвалида возложили ответственность за содержание 25 метров канализационных труб. Чиновники и городской водоканал на вопросы пенсионерки ответили, что по договору она отвечает за состояние сетей и оборудования канализации в частном секторе Южноуральска. Общественники провели проверку и обратились в прокуратуру с просьбой защитить права инвалида.

Горожанка рассказала, что ее ввели в заблуждение при перезаключении договора на водоотведение и водоснабжение на новый срок. Заключать договор с коммунальной организацией жительницу Южноуральска пригласили в администрацию города. По словам женщины, необходимость поставить подпись в администрации объяснили простой формальностью.

«Мне сказали – нормативы изменились, нужен новый договор. Подписывайте, дома разберетесь. А когда мой участок стало топить канализационными стоками, и я стала звонить, то ко мне никто не приехал на помощь. В водоканале сказали, чтобы ходила в туалет на улицу. Три дня ждала, потом вызвала частную службу, чтобы стоки откачали. Сын стал разбираться, тогда мы и услышали, что сети теперь на моей ответственности и обслуживать их должна я сама», – рассказала пенсионерка.

С начала года инвалид потратила уже около 13 тысяч рублей, то и дело вызывая частную службу для откачки канализации. Выяснилось, что наиболее вероятная причина затоплений – в нарушенном обратном уклоне на сетях, и это, как оказалось, далеко не единственный недостаток системы канализации на улице Красина.

«Ситуация усугубляется тем, что в данном частном секторе система канализации имеет особенности. В типичных случаях к центральной магистрали просто подсоединяются трубы водоотвода всех домов. В данной же ситуации система прокладки представляет собой нечто хаотичное, расположенное беспорядочно. Часть сетей при этом проходит через частные земельные участки, а их принадлежность неизвестна. Разобраться в этом пожилой женщине довольно сложно, чем, возможно, и решили воспользоваться чиновники, сбросив, по сути, с себя балласт в виде коммуникаций», – рассказал эксперт общественной организации.

Он добавил, что пенсионерку во всех смыслах сделали крайней, ведь ее дом является последним в общей ветке канализационной сети, на ее территории находится конечная точка – накопительный колодец, на основании чего чиновники и определили для женщины-инвалида столь обширную зону ответственности, выходящую к тому же далеко за пределы ее участка.

«Оказалось, что мама теперь содержит 25 метров трубы, которая ей не принадлежит, а находится на другом участке. Вообще, вся эта ситуация выглядит абсурдно: администрация молчит, а в водоканале ссылаются на то, что у них по этим коммуникациям нет никаких документов, значит, трубы – частные. Но ведь раньше они обслуживались», – рассказал сын горожанки.

Изучив документы, общественники отметили, что все договоры водоканал оформляет с использованием сносок мелким шрифтом, в которых значимые условия исключаются в момент его подписания. Так водоканал избавился от необходимости определения собственника сетей, попросту убрав из документа пункт о балансовой принадлежности.

С помощью подобной схемы, по предположениям активистов, муниципалитет решает так называемые наболевшие проблемы, поскольку граждане «добровольно» принимают на себя бремя содержания тех сетей и оборудования, которые им включают в договор предприимчивые коммунальщики.

Примечательно, что не так давно пенсионерка получила очередное письмо из администрации Южноуральска с договором, в котором женщине предлагается содержать сети водоснабжения, также проходящие через чужой земельный участок, да еще и самостоятельно согласовать с собственниками того участка границы ответственности на этих сетях. После этого она и обратилась к общественникам.

Эксперты подчеркивают, что в данной истории ответственные лица попросту переложили свои обязанности на инвалида. Общественники настаивают на проверке ситуации правоохранительными органами и справедливом решении вопроса. Ранее, вопреки ответу администрации города о принадлежности сетей и законности договора, заключенного с пенсионеркой, и вторящему ему ответу министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области прокуратура установила, что спорные сети не принадлежат никому. Это означает, что муниципалитет обязан признать их бесхозными и передать на обслуживание специализированной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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