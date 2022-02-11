В Челябинской области резко подскочила заболеваемость ковидом среди школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячи 997 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 892 школьника – это на 17% больше, чем накануне, и самый высокий показатель за весь период пандемии.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 217 тысяч 121 инфицированный. 7 тысяч 917 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 635).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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