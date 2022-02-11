«IT-отражение» продолжает поиск юных компьютерных гениев на Южном Урале

«IT-отражение» поможет юным компьютерным гениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске при поддержке ММК стартовал XXI региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение».

Конкурс проводится по инициативе АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в рамках программы председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки». Его участники – учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от 8 до 17 лет, которые могут в период до 11 марта оформить заявку на участие и прислать свои работы. Второй год подряд конкурс полностью пройдет в дистанционном формате.

Цель этого ежегодного мероприятия – выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в области информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности. Кроме того, конкурс призван послужить задачам популяризации и пропаганды цифровых технологий; развитию информационной культуры у учащихся и выявлению их творческого потенциала в использовании компьютерных технологий. Конкурс позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.

Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется благотворительным фондом «Металлург».

Состязания молодых дарований проводятся по пяти номинациям и двум возрастным группам: младшая – от 8 до 13 лет; старшая – от 14 до 17 лет. В числе номинаций «IT-отражения» – «Я – программист», «Я – разработчик мобильных приложений», «Я – 3Dмоделлер», «Я – дизайнер» и «Я – робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.

До 11 марта будет происходить оформление заявок и регистрация конкурсных работ. С 14 по 21 марта – отборочный тур, во время которого состоится экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников т.н. очных туров, которые будут проходить с 28 марта по 1 апреля в дистанционном формате посредством видеоконференцсвязи (Zoom).

Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на 7 апреля. Тогда же состоится церемония и награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы.

Призеры получат дипломы и ценные призы – Bluetooth гарнитура за третье место, портативная колонка за второе, победителю же достанется умная колонка. Кроме того, победители, занявшие 1-3 места в старшей и в младшей возрастной группе, получают право бесплатного обучения на курсах в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в дистанционном формате в течение 2022 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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