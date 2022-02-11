В Челябинской области обвалились объемы строительства многоквартирных домов

Южноуральские застройщики снижают объемы ввода многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 2021 год в регионе введено 1 миллион 727,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 9,8% больше, чем в 2020 году.

Однако прирост произошел без каких-либо усилий со стороны застройщиков и властей. Заслуга принадлежит исключительно рядовым южноуральцам: 1 миллион 31,1 тысячи квадратных метров (или 60%) введено в эксплуатацию населением.

Что касается строительства многоквартирных домов, его объемы сократились в 2021 году на 167,6 тысячи «квадратов». Таким образом, падение составило 19,4%.

В то же время, ввод в эксплуатацию домов, построенных южноуральцами индивидуально, выросло в прошедшем году на 45,8%.

Средняя стоимость квадратного метра в регионе составила 37,8 тысячи рубля.

В Челябинске зафиксировано снижение общего объема ввода жилья до 589 тысяч «квадратов». Это лишь 90,3% от итогов 2020 года. При этом ввод индивидуальных домов вырос на 36,3%. Объемы строительства многоквартирных домов просел на 10,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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