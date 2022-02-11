«На фоне черного неба и черного снега»: эксперт заявил о системных проблемах управления Челябинском

Отрицательное сальдо миграции Челябинской области относительно других регионов России стало «хронической» особенностью Южного Урала. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев в статье «Недоверие к перспективам: качество жизни в Челябинске в зеркале межрегиональной миграции». Эксперт отмечает: с начала XXI века область не выглядит особенно привлекательной территорией, а баланс численности населения традиционно обеспечивается притоком из южных стран СНГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отток жителей из региона отмечается с 2000 года, в последние 5 лет этот процесс усилился. Например, в 2018 году отрицательное сальдо составило 10 тысяч человек.

«Показатели миграции являются одними из главных характеристик комплексной оценки качества жизни на той или иной территории, – говорит Гордеев. – Переезжая, люди фактически выражают свое отношение к месту проживания. Приток населения является признаком высокого качества жизни в регионе, а его отток свидетельствует о прямо противоположном».

Эксперт отмечает, что оценки настроений социума во многом зависят от восприятия социально-экономической ситуации и могут достаточно быстро меняться.

Например, успешный короткий период положительной динамики миграции в регионе (2011 – 2014 годы) совпал с весьма прагматичной социально-экономической политикой губернатора Юревича. «Эта политика выглядела заметно более привлекательной с точки зрения перспектив роста качества жизни нежели предшествующая – политика «регионального застоя» с популистской риторикой «возрождения Урала», – комментирует экономист. – Этот недолгий успех показал, что Челябинская область при определенных условиях может быть достаточно конкурентоспособной в борьбе за население среди регионов России».

При губернаторе Дубровском началось резкое падение сальдо миграции, совпавшее с периодом «ренессанса провинциального популизма».

«Обилие громких, но надуманных, крайне затратных и заведомо не актуальных для большинства населения «мегапроектов» областной власти (от «объектов саммитов» до ВСМ «Челябинск – Екатеринбург») при полном пренебрежении реальными проблемами лишило жителей области доверия к перспективам региона – они снова стали «голосовать ногами», – говорит Гордеев, отмечая пространственную специфику этого процесса: «Миграционные процессы в городах региона оказались весьма разнонаправленными, а падение динамики миграции в областном центре Челябинске, стало принципиальной особенностью Южного Урала. При провале миграционной динамики Челябинска центрами притяжения населения стали менее крупные города региона – в первую очередь Магнитогорск и Миасс».

Кстати, в городе – спутнике Челябинска Копейске Спад динамики миграции фактически аналогичен челябинскому, что подтверждает социальное неблагополучие столицы Южного Урала.

«Несвойственный для мегаполисов стабильный миграционный отток стал явным признаком текущих и перспективных проблем в Челябинске. Явно выраженный, более чем десятитысячный отрицательный итог миграции контрастно выделяется на фоне соседних мегаполисов Урала – Екатеринбурга, Уфы, Перми, Тюмени: перечисленные города выглядят заметно более конкурентоспособными и привлекательными для жизни, нежели Челябинск.

Отмеченные выше отрицательное тенденции миграционного процесса однозначно указывают на падение доверия населения перспективам развития Челябинска. О том же говорят и многочисленные социологические опросы», – отмечает эксперт.



Но власти никаких выводов пока не сделали, предпочитая двигаться по привычной колее, продолжая затевать сомнительные проекты и использовать надуманные и затратные «пиар-практики», не обращая внимания на реальные проблемы города, начиная с экологии.

«Это проявляется, например, в странных заявлениях руководства мэрии о важности для жителей города удлинения достаточно проблемной набережной едва ли не до 100 км, при том что эта «набережная» фактически находится за пределами не только шаговой, но и транспортной доступности для подавляющего большинства челябинцев, – подчеркивает экономист. – Подобные «импровизации» с доведением до абсурда «мечтаний» «позднего Дубровского» (можно также вспомнить «инновационную» реконструкцию Комсомольского проспекта) требуют отдельного рассмотрения, начиная с корректности их обоснования и реальной стоимости при весьма сомнительной востребованности с точки зрения улучшения качества жизни горожан.



Впрочем, уже давно очевидно, что Челябинск живет не по средствам, осваиваясь в роли иждивенца, существующего во многом на нынешние большие металлургические доходы Магнитогорска и других территорий области, которые вовсе не гарантированы региону надолго.



Нежданные инициативы, выдаваемые за проекты (при отсутствии даже минимального экономического обоснования), появляются в Челябинске с завидной периодичностью. Очевидно стремление «протолкнуть» любой ценой заведомо некорректные решения в обход даже нейтральных профильных специалистов, общественных союзов, научных организаций и экспертов федерального уровня, противопоставляя всем им «мнения» сотни горожан с загадочными компетенциями (это порядка 0,01% от общей численности населения города). Такие сомнительные процедуры начисто дискредитируют городские перспективы, особенно при взгляде на ситуацию в городе со стороны и все чаще становятся предметом обсуждений на федеральных юмористических шоу.



Очередным символом городского «псевдо благоустройства» и как минимум разбазаривания бюджета стала попытка «протолкнуть» десятимиллионную некондиционную поделку «трех китов» на злосчастную челябинскую набережную.

Однако этот локальный скандал окажется детским утренником по сравнению с новыми, возможными при обострении уже известных экологических проблем, все более «накладывающихся» друг на друга.

Непреодолимое стремление к коммерческому освоению уникального Челябинского городского бора продвигается на фоне крайне раздражающего горожан многодневного загрязнения атмосферы Челябинска в начале 2022 года. При минимуме невразумительных объяснений о такой эволюции городского пространства на «подходе» новый мем о «челябинском экологическом стандарте» – «только дома на фоне черного неба и черного снега».



Само лишь обсуждение столь необоснованных, сомнительных, а порой и вредных инициатив городских властей однозначно указывает на отсутствие какой-либо планомерности в деле создания комфортной городской среды и улучшения качества жизни в Челябинске».





Нынешнее положение дел в городе способно серьезно напугать даже самого большого оптимиста, подумывающего связать свою жизнь с Челябинском, считает Гордеев. А существующие тенденции миграции однозначно указывают на системные проблемы управления городским развитием и полное отсутствие попыток серьезного осмысления будущего столицы Южного Урала.



Челябинск, Ольга Арсентьева

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