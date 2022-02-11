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Пятница, 11 февраля 2022, 16:14 мск

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Челябинцам удалось отстоять лес на Тополинке

Мэрия Челябинска отказалась от планов уничтожения леса на Тополинке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 февраля, Челябинский областной суд удовлетворил иск о лесного массива на Тополиной аллее, на месте которого ранее планировалось строительство регионального центра хоккейной подготовки. Об этом сообщил юрист Владимир Казанцев.

«Заседание прошло быстро и приятно, – рассказал правозащитник. – Суд приобщил к материалам дела распоряжение администрации города Челябинска о подготовке изменений в Правила землепользования в части спорных территорий. Я в части требований от иска отказался, так как в ходе разбирательства администрация частично изменила назначение участков и отнесла их к зеленым. Представитель прокуратуры Челябинской области наши требования поддержал. Именем Российской Федерации иск был удовлетворен в полном объеме. Лес на Тополинке сохранен».

Впрочем, завершающаяся неделя судебных разбирательств началась для экоактивистов не столь оптимистично. Напомним, 8 февраля Челябинский областной суд отказал горожанам по иску об исключении участков, расположенных на территории СК «Полет» и соседних (в настоящее время там расположены роллерная база и автошкола), из категории «специализированные общественно-деловые территориальные зоны спортивно-зрелищных объектов».

На данных участках планируется строительство нескольких высотных зданий с апартаментами. Экоактивисты хотели помешать этому, заявив о несоответствии решения городской Думы, отнесшей участки к этой категории, действовавшему Генеральному плану Челябинска. Однако в декабре минувшего года челябинский парламент утвердил новый Генеральный план – до 2041 года. Этот документ фактически легитимизировал оспаривавшееся постановление, что и послужило основанием для отказа в иске. Активисты вердикт суда намерены обжаловать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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