Учитель на уроке физкультуры повредил спину шестикласснику

В Челябинской области учитель на уроке физкультуры повредил ребенку спину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Усть-Багарякской средней школе (Кунашакский район). Во время игры в баскетбол повздорили два шестиклассника. Чтобы их усмирить учитель бросил в одного мячом и попал ребенку в спину. Мальчик сразу же обратился к директору, а та его отругала.

Ребенок пришел домой в слезах. Узнав, что случилось, родители вызвали «скорую». Ребенка увезли в больницу, где определили ушиб мягких тканей поясницы. Медики вызвали сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.

По словам матери школьника, позже к ним домой явился учитель физкультуры со своей женой, и та отругала родителей пострадавшего ребенка за то, что те обратились в больницу. Женщина уверена: учитель и его жена так грубо себя вели потому, что преподаватель является братом директора школы.

«Учитель, так уж получилось, мой родственник, но защищать я его не буду. Замечание он получил. Я спросила мальчика, может ли он дальше продолжать урок или его отпустить домой или к медику, он сказал, что останется на уроке, – цитирует директора школы «Знак. – После этого у нас еще было общешкольное мероприятие, где мальчик принимал активное участие. А вечером я узнала, что он был в больнице, испугалась, чтобы ничего страшного не случилось. Позвонила в больницу, мне сообщили диагноз и что мальчику выписали мазь, дали освобождение от уроков физкультуры. Сегодня в школе расспросила у его брата, как себя чувствует ученик. Тот сказал, что спит дома, все хорошо».

Сейчас в школе проводится проверка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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