В поселке под Миассом обнаружили ручей с подозрительными пятнами

Активисты и минэкологии Челябинской области выясняют происхождение коричневых пятен на льду ручья в поселке Тургояк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подозрительные пятна желтого и коричневого цвета на ручье, впадающем в реку Миасс, южноуральцы обнаружили недавно. Сегодня в поселке Тургояк Миасского городского округа совместно с активистами работали сотрудники регионального министерства экологии. Об этом рассказала общественница Татьяна Якимова.

«С утра обход совместно с сотрудниками министерства экологии по выявленным проблемам: загрязнение ручья, рубка деревьев, – рассказала активистка. – Крайне важно установить причину загрязнения (и установить, загрязнение ли это) и найти источник. Для этого решено брать пробы воды. Выше на ручье у плотины сегодня ощущался запах канализационный. Так что, представители минэкологии все это приняли в работу».

В министерстве экологии Челябинской области факт проведения проверки подтвердили, но от выводов пока воздерживаются. По словам чиновников, пока рано утверждать, что обнаруженные пятна могла оставить канализация. Пока побережье ручья обследуют в поисках незаконных стоков. Но, возможно, в ручей начала поступать вода из болота, через которое он протекает, не исключают представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»