У предприятия, на которое пожаловались жители Муслюмово, нашли нарушения

В действиях предприятия, производившего искусственный графит в Муслюмово, нашли нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, специалисты регионального государственного экологического надзора в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий выехали в поселок Муслюмово.

Напомним, жители поселка пожаловались на действия местного предприятия. Компания занимается производством искусственного графита и других полуфабрикатов из графита, используя для этого отходы промышленных предприятий. Отходы от производства электродов с ЧЭМК и отходы графитовой пыли от «Донкарбграфит» доставляются в поселок Муслюмово.

При транспортировке и дальнейшей переработке большое количество пыли оседает на близлежащих землях, личных подсобных участках, а сами отходы просто складируют на неизолированный площадке и под открытым небом, рассказали муслюмовцы. В результате загрязняются не только земли, но и подземные горизонты с грунтовыми водами. А при производстве большое количество вредной пыли загрязняет атмосферный воздух. Все это вызывает недовольство жителей поселка.

При этом графитовая пыль и содержащиеся в ней соединения с тяжелыми металлами меди, алюминия, марганца представляют опасность для здоровья человека. Ее длительное воздействие на организм может спровоцировать развитие таких заболеваний, как силикоз и антракоз.

Жители обратились к общественниками, а те – в региональное минэкологии и надзорные органы.

В министерство активисты представили материалы о незаконном складировании компанией черного вещества, предположительно графита. «В ходе выезда факт складирования черного вещества (предположительно графита) на почву подтвердился», – заявили в минэкологии.

Все материалы и заключения экспертов переданы в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для проведения проверки, принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц и вынесения предписаний об оперативном устранении возникшей ситуации, рассказали представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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