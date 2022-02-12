12-14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2022, суббота
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10:00 Челябинск – IT МИТАП-2022 «Искусственный интеллект и внедрение IT-проектов в органах власти Челябинской области» (ул. Лесопарковая, 5, каб. 2, АНО «ЦРЦТ»)
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12:00 Челябинск – Открытие и массовые забеги в рамках XL Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной», пр. Ленина, 84)
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14:00 Челябинск – Сеанс автоматического рисования (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – Встреча с артистами драматического театра Анастасией Павловой и Дмитрием Олейниковым (Челябинское епархиальное управление Русской Православной Церкви, ул. Кыштымская, 34, конференц-зал)
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18:00 Челябинск – Арт-вечеринка быстрых свиданий в честь Дня влюбленных в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
13.02.2022, воскресенье
- 10:00 Челябинск – Занятие в рамках проекта «Библионяня» «Как на Кузькины именины испекли мы каравай» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровой кукольный спектакль «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Занятие кружка «Волшебная мастерская»: Русские валенки (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Школа Самоделкина: Мастер-класс «Совушка-сова – большая голова» (детская библиотека № 5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Праздник «Доброе сердце»: чтение сказок Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», «Дикие лебеди», «Русалочка» (детская библиотека №7, ул. Машиностроителей, 42)
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11:00 Челябинск – Час Познавайки: Интерактивная игра «Путешествие к истокам старины» (детская библиотека №10 им. Л. А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Третий Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:00 Челябинск – Занятие кружка «Мастерилка»: рассказ о тайнах быта и культуры, которые хранит русская изба, создание картины «Русская изба» в технике аппликация (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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14:30 Челябинск – Занятие кружка «Умелые ручки»: Конек-брелок (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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14:30 Челябинск – Первая встреча литературного клуба «На чай с книгой» для ребят от 10 до 13 лет (детская библиотека №10 им. Л. А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Творческая мастерская «У Лукоморья»: мастер-класс по изготовлению закладки-валентинки для любимой книжки (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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15:00 Челябинск – Занятие «Библиознайка»: Народная культура и традиции (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
14.02.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Как Межрегиональная агропромышленная конференция повлияет на развитие сельскохозяйственной отрасли региона» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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