Выявляемость ковида на Южном Урале вновь превысила 5 тысяч в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 5 тысяч 4 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 898 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 17 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 222 тысячи 125 инфицированных. 7 тысяч 934 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 652).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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