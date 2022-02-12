На Южном Урале погиб 10-месячный ребенок

На Южном Урале погибла 10-месячная девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, трагедия произошла в поселке Нововарламово Октябрьского района. Ребенка обнаружили мертвым с ожогами тела.

Семья девочки – многодетная, живет в частном доме. По предварительным данным, ребенок спал рядом с батарей и получил смертельные ожоги.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой, в числе прочего, «будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей», сообщили в ведомстве.

По данным социальных служб, семья неблагополучной не считается.

Челябинск, Павел Зварзин

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