Дым несет на частный сектор: на челябинском заводе пожар

На Челябинском лакокрасочном заводе вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горит один из корпусов предприятия. Густой черный дым виден из разных районов города. Так как в городе сегодня дует юго-западный ветер, дым сносит на частный сектор и промышленную зону.

На место прибыли пожарные.

Челябинск, Павел Зварзин

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