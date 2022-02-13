Дым несет на частный сектор: на челябинском заводе пожар

На Челябинском лакокрасочном заводе вспыхнул пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», горит один из корпусов предприятия. Густой черный дым виден из разных районов города. Так как в городе сегодня дует юго-западный ветер, дым сносит на частный сектор и промышленную зону.
На место прибыли пожарные.
Челябинск, Павел Зварзин
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